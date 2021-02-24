中鴻去年Q4 EPS 0.54元 9季新高

中鴻 (2014-TW) 今 (24) 日公告去年財報，第四季稅後純益 7.67 億元，每股純益 0.54 元，來到 9 季高點，全年純益 5.28 億元，年增近 48 倍，每股純益 0.37 元，中鴻也宣布，每股擬配息 0.3 元，亦為 10 年最佳。

中鴻去年第四季營收 95.97 億元，季增 3.8%、年增 31.7%；毛利率 9.5%，季增 5.6 個百分點、營益率 7%，季增 5.6 個百分點，雙率均較前年同期負轉正；稅後純益 7.67 億元，季增 207%、每股純益 0.54 元，較前年同期虧轉盈。

去年來看，中鴻營收 367.9 億元，年減 9.1%、毛利率 4%，年增 0.9 個百分點、營益率 0.9%，由負轉正，稅後純益 5.28 億元，年增近 48 倍，每股純益 0.37 元。

中鴻去年下半年起受惠鋼鐵需求復甦，訂單回溫，在鋼價走揚上，第四季營運更繳出 9 季新高的表現，全年雖然仍受到疫情影響，但還是較前年大幅成長。

獲利大幅成長，中鴻也宣布，每股擬配息 0.3 元，除了是相隔一年再度發放股利外，也是 10 年來配息最佳，配發率逾 8 成，若以今日收盤價 16.5 元計算，現金殖利率約 1.8%。