【新光證券】盤前分析       

◆盤勢分析

美科技股走疲，亞股亦臉色鐵青，拖累 24 日台股開低走低，晶圓代工 ADR 重挫，加上外資減碼持股，護國神山連跌五日，市場信心減弱，令電子指數失守十日均線，連週二領漲的傳產股亦遭空方修理，使得大盤失守 16400 及 16300 點二道防線，終場加權指數收在 16212.53 點，跌 230.87 點或 1.4%，成交額 4030.9 億元。OTC 指數收在 196.22 點，跌 1.67 點或 0.84%，成交額 932.27 億元。

24 日台股隨國際股市走低，日線收長黑 K 棒，留長上影線，五日線由上轉下，技術面略為減弱，9 日 KD 值仍為黃金交叉，長線走多格局不變。籌碼方面，自營商連三日賣超，外資由買轉賣，投信則連三日買超。統計今年以來，道指、那指、S&P 500 指數分別漲 3.04%、4.48%、3.34%，而與台股關聯性較大的費半指數則上漲 10.22%(截至 23 日)，略優於加權指數的 10.05%(截至 24 日) 漲幅。由於指數漲多面臨修正，美財長近日增稅言論及針對比特幣的負面批評，亦引發市場不安情緒，漲多的科技股順勢被調節，不過聯準會仍維持鴿派立場，在市場資金暢旺、台股基本面表現佳下，適度整理有助長線上攻。選股方面，建議逢低留意高殖利率概念股波段操作。

