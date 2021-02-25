國際奧會主席：東奧開放觀眾入場與否 4、5月時決定

國際奧林匹克委員會主席巴赫 (Thomas Bach) 於 24 日 (週三) 表示，預計在 4 月或 5 月初決定東京奧運、帕奧的比賽會場是否開放觀眾入場。

國際奧委會除了必須在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情謹慎判斷，為了讓賽事準備工作順利進行，盡可能避免在賽事舉辦的今年 7 月前夕才倉促決定。

巴赫在理事會後的記者會表示，由於票務工作需要時間，所以沒辦法在賽事前夕才倉促決定是否開放觀眾入場觀賽。因此應該在 4 月或 5 月初的時候就會定案。

國際奧委會執行長杜比 (Christophe Dubi) 則表示，關於是否開放國外觀眾入場觀賽，在 4 月底時作出決定，應該是較為恰當的時間點。還有在決定方面，應該會對日本國內外的觀眾作出區隔。

東京奧運是否開放觀眾入場觀賽，一直以來就是矚目焦點。如果最後決定舉行無觀眾比賽，主辦單位很可能失去估計高達 900 億日圓的票務收入，因此日本對於此問題一直保持謹慎。

國際奧委會主委巴赫則強調「為參加者準備安全環境」的立場不會動搖。

另一方面，關於 2032 年奧運的候選城市，國際奧委會已宣布將優先與澳洲布里斯本商討。該城市雀屏中選的可能性預料高於印尼與中國的城市。