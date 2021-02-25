電子權值股回神 開高走高狂飆260點 收復5日線

美股四大指數全數上漲，其中費辦指數更是狂飆超過 3%，帶動台股今 (25) 日開盤以大漲 164.27 點、開在 16376.8 點，隨即在電子權值股回神，台塑四寶、金融助攻之下向上狂奔，最高漲逾 260 點、衝到 16472.71 點，收復 5 日線。

美股 GameStop 尾盤狂飆收紅逾 100%，激勵道瓊指數上漲 424.51 點，或 1.35%，收 31,961.86 點，再創歷史新高。標普 500 指數上漲 1.12%，那斯達克指數上漲 0.99%，而費城半導體指數更是勁揚 3.24%；都為台股多頭注入強心針。

台積電 ADR 大漲 2.48%，台積電現貨也上漲 10 元、漲逾 1%，來到 635 元，貢獻大盤 85.4 點；鴻海漲 5 元、漲逾 4.5%，貢獻漲點 20.6 點；聯發科、台塑化、聯電等都是拉抬大盤強彈的主力要角。

金融股今天也滿面紅，富邦金併購日盛金昨日已獲公平會核准，日盛金併購題材發威強攻約 4%；國票金擬併安泰銀，國票金昨日董事會也通過授權董事長洽談交易條件，安泰銀今天也挾併購題材上漲超過 1%。而此兩案併購主體的富邦金和國票金也都漲逾 1%。