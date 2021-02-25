山林水永康再生水廠3月完工 將供南科每日1.55萬噸水

全台水情緊急，水利署緊急設置新竹南寮海水淡化廠，每日可供應 1.3 萬噸水，水資源再利用的部分腳步也不停歇，山林水 (8473-TW) 台南永康再生水廠將在 3 月完工，全產能可每日供應南科園區約 1.55 萬噸再生水，山林水將有權利金與代操作金的金額挹注。

「台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」，為內政部營建署積極規劃全台 6 個示範計畫之一，山林水參與計畫中的「台南永康再生水廠」工程，永康再生水廠更是全國首座供高科技廠使用的再生水廠，山林水也將為後續政府再生水計畫標案布局，為未來營運增添想像。

山林水估，台南永康再生水廠 3 月完工後，可先完成供應 8000 噸再生水處理量，全期完工後，永康再生水廠可每日可供應南科園區約 1.55 萬噸再生水。

山林水在台南永康興建再生水廠契約金額約 47 億元，完工後將負責收集台南永康地區污水處理與排放，並將處理後優於放流標準的水再次加工，成為再生水供工業使用，完工之後將有權利金及代操作的金流入帳。

山林水指出，水資中心透過微生物厭氧─好氧程序及 MBR 薄膜生物反應器，第一期每日可處理 2.9 萬噸污水，大幅削減污染排放至鹽水溪，使水域環境得以自淨再生，減輕水體負荷；另有將處理過後的 1.55 萬噸水，經 RO 逆滲透等技術製成為再生水，提供南科台南園區高科技大廠使用，為全國首座供高科技廠使用的再生水廠，補充產業用水缺口。