ARK每日追蹤：砸2億美元抄底Square、連續賣出騰訊ADR
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 24 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|DSYSJ
|VRSK
|FB
|TCEHY
|OPEN
|LSPD
|SQ
|TWST
|ACCD
|HIMS
|CMLF
|CDNA
|MASS
|SNAP
|SGFY
|TCEHY
|RPTX
|FLIR
|TXG
|DE
|BEAM
|CAT
|WKHS
|VUZI
|RAVN
|EXPC
|AONE
週三 (24 日) ARK 旗下 3 檔基金大舉抄底 Square (SQ-US)，共合計買入約 80 萬股，耗資近 2 億美元，大幅看好 Square 後市。
另外，ARK 亦持續減持騰訊 ADR，週三也大幅賣出 Snap (SNAP-US) 約 152 萬股，套現超過 1 億美元。