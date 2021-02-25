ARK每日追蹤：砸2億美元抄底Square、連續賣出騰訊ADR

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 24 日之個股進出明細。

買進 賣出 DSYSJ VRSK FB TCEHY OPEN LSPD SQ TWST ACCD HIMS CMLF CDNA MASS SNAP SGFY TCEHY RPTX FLIR TXG DE BEAM CAT WKHS VUZI RAVN EXPC AONE

週三 (24 日) ARK 旗下 3 檔基金大舉抄底 Square (SQ-US)，共合計買入約 80 萬股，耗資近 2 億美元，大幅看好 Square 後市。

另外，ARK 亦持續減持騰訊 ADR，週三也大幅賣出 Snap (SNAP-US) 約 152 萬股，套現超過 1 億美元。