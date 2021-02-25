【群益投顧】大盤開高震盪走高，電子近期外資大買股、非電疫情解封受惠股大漲。

一、盤勢分析

在週三美股開低走高、費半強漲逾 3.3% 帶動下，今 (25) 日台股開高後早盤一度強漲逾 260 點。不過，受到近期外資調節大型半導體股影響，早盤領漲的台積電與面板雙虎等，台積電在 9 點半後震盪走跌，接近 10 點聯發科一度翻黑，拖累盤勢漲勢明顯收斂；友達 (2409) 盤中攻抵漲停後高檔持強，外資近期持續大買面板雙雄，根據群益研究部預估，雖然預估今年第一季友達會因淡季致出貨面積減少，但近期玻璃基板、驅動 IC 等零組件短線缺料疑慮升高，面板供給吃緊程度高於預期，友達 1Q 本業獲利仍有機會維持高水準。今日除面板雙虎強漲外，鴻海盤中強漲 5% 上下，亦為多頭領軍要角；鴻海 (2317) 宣布攜手全球電動車與行動方案解決公司菲斯克汽車 (Fisker，NYSE:FSR)，雙方簽署合作備忘錄，將透過成立「Project PEAR」專案，共同打造 Fisker 品牌劃時代的電動車產品，預計 2023 年第四季正式量產；傳產龍頭股強勢輪動，亦對盤勢形成挹注，前波強漲的台塑集團股台塑攻勢稍歇今日轉由南亞、台化強漲領軍多頭，遠東新(1402) 跳空強漲，遠東新、裕隆 (2201) 盤中大漲 5% 上下。

二、盤勢預估

由於台股相對主連動的韓股、費半基期偏高，導致今日指數衝高後明顯震盪，形成少數權值股強漲，但不少個股衝高後大幅震盪、甚至翻黑的狀況，也提供非指數連動的泛疫情受惠概念股強勢輪動，格局上呈現疫苗概念為主的生技股先強後弱，疫情解封概念下半場全面走強態勢；口罩概念的康那香 (9919) 強攻漲停，疫苗概念股的高端疫苗 (6547) 早盤攻上漲停、台康生技 (6589) 一度逼臨漲停後明顯回落，生技股部分日前連續跳空漲停的智擎 (4162) 今日續強攻、盤中大漲 8% 上下，近期連續強漲的合一 (4743) 消息利多激勵早盤跳空攻漲停後爆量打開漲停，並震盪走跌翻黑，合一的糖足傷口潰瘍 (DFU) 新藥 NO101，獲衛福部通知查驗登記審核通過，是近 20 年來全球唯一取得藥證的 DFU 新藥。疫情解封概念股部分，航空股華航 (2610)、餐飲股豆府(2752) 攻上漲停，長榮航 (2618) 與餐飲股雅茗 - KY(2726)、王品 (2727) 一度 (逼臨) 漲停，電子次產業部分，矽晶圓股表現相對強勢，合晶 (6182) 一度大漲逾 8%、環球晶 (6488) 早盤大漲逾 5%；個別中高價 IC 設計股更是呈現飆漲走勢，矽創 (8016) 早盤便攻上漲停，此波強漲的群聯 (8299)，盤中也一度攻上漲停。基本上，今日盤面另一特色是，連動 5G 趨勢題材的不少個股，盤中股價表現都明顯強勢，除了 PCB 股的南電(8046) 早盤大漲逾 8% 外，市場法人看好矽創將持續受惠 5G/4G 智慧手機拉貨動能，及車用、物聯網客戶拉貨續增，今年上半年營運有機會逐季增長。

三、強勢股

電子：

公準 (3178)、矽創 (8016)、崧騰 (3484)、友達 (2409)

非電子：

康那香 (9919)、華航 (2610)、王品 (2727)、寶雅 (5904)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據