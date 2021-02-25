【日盛投顧】重新站回5日線，維持高檔震盪

◆盤勢分析

1. 美股受惠 FED 主席談話激勵上漲，帶動亞股週四反彈，台股加權指數早盤跳空開高，收盤站上 5 日線，類股輪動快速，OTC 指數漲幅比集中市場來的小。盤面資金聚焦航運、記憶體、面板、原物料族群及鴻海集團相關個股，終場指數上漲 239.65 點，漲幅 1.48%，收在 16,452.18 點，成交金額為 3,536.3 億元。三大法人合計買超 204.75 億元：外資買超 231.32 億元、投信賣超 14.81 億元、自營商賣超 11.76 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

(2)、均線：重回 5 日線之上，下檔支撐為 10 日線 (約 16,192.7 點) 附近，壓力為 16,600 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線上陷入震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.82%，收在 197.83 點。短線支撐為 193 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、封測、設備、塑化、原物料族群等。

結構類股輪動快速，選股不選市

1. 航運：隨著貨運旺季到來，2610 華航宣布調漲美國航線運價 30% 以上，股價帶量攻上漲停，2618 長榮航聯動再創波段新高；海運股部分，受惠貨櫃持續吃緊，整體獲利可望持續推升，2603 長榮、2609 陽明股價維持高檔強勢。

2. 鴻海集團：2317 鴻海電動車事業邁大步，與電動車與行動方案解決公司 fisker 簽署合作備忘錄，股價上漲超過 5%，2328 廣宇積極隨鴻海集團轉型、發展 3+3 策略，提升電動車 (EV) 及醫療相關產品的比重，股價上漲超過 3%，2354 鴻準掌握一體化成型的機殼壓鑄技術，擔綱集團搶進電動車領域的要角，股價同樣連動上漲。

3. 記憶體：受惠記憶體市況熱絡，報價持續上漲，美光寫下近 20 年新高價，台廠相關記憶體廠 2337 旺宏、2408 南亞科、2344 華邦電股價連動上漲，模組廠 8299 群聯股價盤中一度攻上漲停。

4. 操作建議：台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持高檔，短線上我們認為可能呈現高檔震盪，五日線為短線多空關鍵轉折，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意被動元件、封測、設備、塑化、原物料族群等。