〈華航空運漲價〉謝世謙看今年業績動能仍來自貨運 做好疫苗運送準備

華航 (2610-TW) 董事長謝世謙今 (25) 日指出，今年業績動能仍來自貨運，已做好相關準備等待疫苗訂單，由於疫情仍嚴峻，1-2 月仍幾乎沒有客運業務，所幸 3 月起商務客解封後，客運後續有望慢慢回溫。

謝世謙並未正面回應是否有接到新冠肺炎疫苗運送訂單，僅回應是整個運送鏈裡面的一環，但強調，已取得 IATA(國際航空運輸協會) 證書，有能力運送，已做好相關準備等訂單。

華航是台灣目前唯一獲國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，可搭配歐美主要城市如德國法蘭克福、英國倫敦、美國紐約與芝加哥等航點，配合運送疫苗需求。

另一方面，華航今日向代理商發布運價調整通知，自 3 月 3 日起往美國各點，依現行運價再調漲 30-40%，調漲後台灣到美西每公斤運價將衝上 320 元、美東每公斤更要價 330 元，反映空運市況大好。

不過，客運方面恐仍需時間復甦，謝世謙直言，去年第二、三、四季非常艱困，主要是靠著貨運支撐，整體而言仍非常辛苦，即便 3 月起商務或來台就醫開放，並非主要客源，只要國與國之間未解除邊境管制，客運仍審慎看待。