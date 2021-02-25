致茂去年EPS 5.56元創兩年高 今年估半導體、光學測試設備續強

致茂 (2360-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公布去年財報，稅後純益 23.81 億元，年增 26%，每股稅後純益 5.56 元；受惠半導體與光學測試方案需求強勁，加上產品組合優化，帶動去年全年獲利增幅大於營收，每股純益創 2 年高，並看好今年兩大產品動能將延續。

致茂去年營收 155.32 億元，年增 12%，毛利率 49%，年增 2 個百分點，營益率 18%，年增 3 個百分點，稅後純益 23.81 億元，年增 26%，每股稅後純益 5.56 元。

致茂董事會今日也決議通過，去年盈餘每股擬配發 4.5 元現金股利，以今日收盤價 209.5 元計算，殖利率約 2.14%。

展望今年，致茂看好，全球半導體晶片短缺、5G 與 HPC 晶片快速發展，帶動半導體、光學測試解決方案營收持續成長，包括 Burn-in Test、SLT 及溫控檢測設備、無線 RF 及 MCU 測試、CIS / VCSEL / ToF 測試等設備銷售。

致茂也持續聚焦綠能相關檢測設備，包含電動車電池芯 / 電池模組 / 電池包、智慧電網及 5G / 伺服器等電子測試需求。