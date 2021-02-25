美律去年純益年減逾4成 每股賺6.39元寫5年低點 每股擬配5.16元

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今日公布去年財報，稅後純益 13.22 億元，年減 48.14%，每股純益 6.39 元，近五年低點；董事會通過擬配息 5.1633 元現金股利，以今日收盤價 133 元估算，殖利率約 3.88%。

美律去年第 4 季營收 127.03 億元，季增 25.33%、年增 47.69%；毛利率 11.87%，季減 0.5 個百分點、年增 0.44 個百分點；營利率 4.04%，季增 0.16 個百分點、年增 0.79 個百分點；稅後純益 5.78 億元，季增 46.7%、年增 24.03，每股純益 2.79 元。

美律去年營收 344.52 億元，年減 5.44%；毛利率 12.54%，年減 1.31 個百分點；營利率 3.31%，年減 2.83 個百分點。

美律看好揚聲器受惠手機客戶銷量成長，並與客戶討論會議視訊系統等新品，同時真無線藍芽耳機 (TWS) 有望接獲新客戶訂單，兩大產品線需求動能強勁下，今年上半年營收將回到 2019 年上半年水準，法人估，美律營運落底回溫，上半年營收挑戰 180 億元，全年也將優於去年。