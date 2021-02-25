華新旗下PCB廠財報出爐 精成科為成長王 瀚宇博EPS 6.15元最高

華新旗下瀚宇博 (5469-TW)、精成科 (6191-TW)、精星 (8183-TW) 三家 PCB 相關企業，今 (25) 日公布去年財報，毛利率都提升到在 20% 附近，其中精成科獲利成長 71.16% 幅度最大，而瀚宇博稅後純益 31.63 億元，創新高，每股純益 6.15 元，連兩年維持每股 6 元以上獲利水準。

瀚宇博 2020 年營收 457.04 億元，毛利率 20.99%，年增 3.11 個百分點，稅後純益 31.63 億元，創新高，年增 12.3%，每股純益 6.15 元，是連兩年維持每股 6 元以上的獲利水準。

精成科 2020 年營收 228.16 億元，毛利率為 19.29%，年增 5.15 個百分點，稅後純益 17.63 億元，年增 71.16%，每股純益 3.42 元，獲利為三家公司中成長幅度最大。

在 PCBA 廠精星科技部分，2020 年營收 29.39 億元，毛利率為 20.73%，年增 4.86 個百分點，稅後純益 2.08 億元，年增 27.4%，每股純益 1.73 元。

就 PCB 市場而言，新冠肺炎疫情對手機及汽車板需求造成下滑，瀚宇博由於未著墨手機板，汽車板著墨也不多，受影響不大，而受惠遊戲機板改版大量出貨，加上 NB 市場需求大增，帶動瀚宇博 NB 板出貨量大幅成長。

瀚宇博產品應用多元，涵蓋 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，其產品包括 NB 在內 PC 應用板占比 40-50%，網通 15%、伺服器 10%、遊戲機也提高到 6-8%。