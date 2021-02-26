日本六府縣最快2月底解除緊急狀態

日本政府於 26 日鞏固方針，計畫在這個月底提前解除不含首都圈在內的六個府縣的緊急狀態。緊急狀態原本計畫在 3 月 7 日解除，日本政府的對策本部將在 26 日晚間作出正式決定。

提前解除緊急狀態的對象，包含愛知縣、岐阜縣、大阪府、京都府、兵庫縣、福岡縣，共六個府縣。在週五 (26 日) 上午所召開的「基本對策方針等諮詢委員會」上，也針對日本政府的這項提案進行諮詢。

此外，首都圈的一都三縣 (東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣) 疫情若持續好轉，是否在 3 月 7 日如期解除緊急狀態，也會在下週作出最後決定。

不過，日本經濟財政暨再生大臣的西村康稔也在 26 日內閣會議後的記者會提到，關於福岡縣的病床狀況方面，仍持續處在需要詳細調查的狀態。政府高層也在 25 日表示，福岡縣的緊急狀態是否解除，可能要到最後關頭才能決定。

愛知、大阪、兵庫、京都的首長，日前已要求日本政府提前解除當地的緊急狀態。由於日本政府認為與愛知縣相鄰的岐阜縣，在疫情及醫療體制方面都出現改善，也打算提前解除該縣的緊急狀態。另外，福岡縣也同樣要求在限期之前解封。

關於緊急狀態的解除條件，主要關鍵是在疫情狀況的四個層級分類當中，有無脫離情況最為嚴重的「第四階段」(Stage 4)。

根據日本當局資料，日本政府打算提前解封的六個府縣，許多項目表現都遠優於「第三階段」的規定、病床使用率也較「第四階段」的規定要來的好。

另一方面，首都圈的情況就沒有那麼樂觀。雖然東京、千葉的感染比例都低於「第三階段」的規定，然而千葉也較上週出現惡化。另外埼玉、千葉的病床使用率也較「第四階段」的規定要來的更糟。

未來在解封之後，餐飲店的營業時間縮短仍將持續進行，晚上八點關門的規定會階段性的放寬。在緊急狀態時，活動參加人數不可超過 5000 人的規定，在解封後的一個月時間左右也研擬放寬到「最多 1 萬人不超過收容人數的 50%」、或維持在 5 千人上限。