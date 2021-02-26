鉅亨市場快訊》美國公債殖利率竄升 美股該跑了？

訊息快遞：

美國 10 年公債殖利率從年初的 0.90% 升高至 1.35% 左右，昨日更是一口氣從 1.37% 跳升至 1.51%。快速升高的美國公債殖利率引起投資人擔憂，本益比本就較高的科技類股單日下跌 3.53%。由於科技類股在美股權重較高影響，昨日整體美國股市下跌 2.45%。

鉅亨觀點：

1. 長期公債殖利率升高，導致股市本益比下滑

美國 10 年公債殖利率被許多人視為無風險利率，任何風吹草動都會影響廣大的風險性資產。假設美國 10 年公債殖利率為 1%，股市只要每年可以帶來 3% 的收益，就可以抵消股市波動與潛在跌幅。但若美國 10 年公債殖利率升高至 2%，3% 的收益率便無法滿足投資人，股市收益率必需升高至 4% 才能吸引足夠買家。股市收益率為本益比的倒數（EPS/P），當美國 10 年公債殖利率升高時，美股收益率會上升、倒數的本益比就會下降。

2. 受益於經濟復甦，別忽視企業獲利大幅成長的潛力

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 各類股指數，資料日期: 2021/2/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

儘管美國 10 年公債殖利率升高，會透過本益比下降來傷害股市。但若經濟成長轉佳是推升長期公債殖利率的主因，則企業盈餘也會因為經濟變好而提升，對股市帶來正面效果。從上表可看出，今年能源、工業、非必需消費與原物料類股的預估每股盈餘年增率都很驚人，企業獲利成長幅度將抵消掉本益比下降幅度，股價前景自然更樂觀。

3. 盈餘修復抵消本益比下降，美股仍適合買進

從過往經濟擺脫衰退並進入復甦期的經驗來看（1981 年以來 4 次景氣週期），美國 10 年公債殖利率從經濟衰退期間低點，到景氣復甦時的最高點，殖利率平均升高 1.5%。這次經濟衰退期間美國 10 年公債殖利率最低來到 0.53%，加上 1.5% 後約等於 2%，美國 10 年公債殖利率有機會在此輪復甦期間升高至 2%。今年美國股市每股盈餘預估值為 171 美元，假設今年美國 10 年公債殖利率就來到 2%，美國股市合理價位為 3,600 至 4,200 點（標普 500）。

投資策略: 產業將輪動，整體美股搭配特定產業

經濟成長好處將抵消股市本益比下降的壞處，就算美國 10 年公債殖利率升高至 2%，美國股市仍有近 10% 的上漲空間。而除了整體美股外，更容易受惠於景氣復甦的能源、非必需消費與原物料類股也都是好選擇。可趁此波股市拉回進場佈局，並等待解除封鎖與生活恢復正常的好消息。

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