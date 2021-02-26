〈焦點股〉原物料行情火熱 鋼鐵、玻陶概念股抗跌

受美國 10 年期公債殖利率飆升影響，亞股今 (26) 日遭遇亂流，台股一度重摔逾 450 點，摜破萬六大關，僅零星個股獲得買盤支撐，資金搶進低基期的原物料概念股，包括台玻 (1802-TW)、華紙 (1905-TW) 及中鋼構 (2013-TW) 等鋼鐵族群，均表現不俗。

鋼筋大廠中鋼構去年受惠於出售中國崑山廠房，全年稅後純益 6.3 億元，年增 301.27%，每股稅後純益 3.26 元，為 8 年新高，同時董事會通過分派股利政策，每股將配 2.8 元現金股息，創歷年新高。

中鋼構今日股價跳空漲停，來到 34.55 元，創波段新高，志聯、大成鋼、美亞盤中均上漲逾 1%，中鴻、世紀鋼、新鋼也都在盤面上表現。

台玻受惠中國玻璃市場行情暢旺，營運可望重返成長，吸引買盤進駐，今日股價率先翻紅，漲逾 2%，一度站回 20 元之上，玻陶小兵冠軍、和成、中釉等同樣表現活蹦亂跳。

此外，隨著漿料大缺愈演愈烈，國際紙漿、廢紙價格也水漲船高，市場傳出，華紙 3 月報價再度喊漲，漲幅上漲 1 成，在買盤支撐下，華紙今日開高走高，一度勁揚逾半根漲停板，最高來到 12.35 元，隨後漲幅收斂，但仍有 3% 的漲幅；榮成也在盤面上表現。