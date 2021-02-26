【日盛投顧】月線為多方重要防守位置

◆盤勢分析

1. 美國十年期國債利率走高，引發週四美股重挫，週五台股開低走低，最高點 16,190 點未創歷史高，最低點 15,953.80 點失守 1 萬 6 千點、5 日線 (16,294 點)、10 日線(16,211 點)、月線(15,954 點) 但守穩季線 (15,061 點)、半年線(13,975 點) 及年線 (12,636 點)，終場指數下跌 498.38 點，跌幅 3.03%，收在 15,953.80 點，成交金額為 4,388.83 億元，大於 5 日均量(3,840 億元) 及 20 日均量(3,520 億元)。三大法人合計賣超 1,008.02 億元：外資賣超 944.08 億元、投信買超 16.98 億元、自營商賣超 80.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)、均線：支撐為 15,700 點至 15,800 點，壓力為 16,400 點至 16,500 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (61) 位處超買區，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 1.40%，收在 195.07 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 190 點附近，壓力為 200 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值 (80) 大於 50，短線偏多整理。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意第一季財報優、2 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

5G、PCB、半導體、運輸、生技 / 防疫、原物料為近期強勢族群

1.5G：全球拚 5G 商轉，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

2.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 將受惠汽車相關應用。

3. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、4968 立積、6679 鈺太、6202 盛群等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應，模組廠 3260 威剛也受益。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電向前衝。

4. 運輸：航空貨運價格飆漲，2610 華航、2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 生技 / 防疫：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、4128 中天、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫等。新冠肺炎疫情仍然嚴峻，6504 南六、4142 國光生、8341 日友、3023 信邦等為相關題材個股。

6. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、玻陶 1802 台玻等。

7. 被動元件：MLCC 及晶片電阻供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2375 凱美、2428 興勤、6127 九豪、4760 勤凱等將可受惠。

8. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 3044 健鼎、2404 漢唐、2382 廣達、8924 大田等。