【永豐期貨】外資賣超944億 元宵變盤失守萬六關卡

期貨走勢

台指期週五下跌 456 點至 15931 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 22.8 點，電子期逆價差縮至 - 1.79 點，金融期轉為正價差 7.49 點。現貨部分，三大法人賣超 1008.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2642 口至 - 16871 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 953 口至 - 29435 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 7085 口至 - 16426 口。

週四十年期美債殖利率一度上升至 1.61%，飆升至逾一年來高點，回到疫情前的水準，科技股遭拋售，美國四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.75%，標普 500 下跌 2.43%，那斯達克下跌 3.52%，費半指數下跌 5.8%。台股今天開低走低，又逢 MSCI 調降權重生效，最後一盤爆出近 700 億元的大量，終場加權指數大跌 3.03%，收 15953.8 點，成交量放大至 4321.12 億元，週線收黑終止連 2 紅。權值股來看，台積電下跌 4.56%，收今天最低點 606 元，已經跌破 1/28 跳空缺口上緣，鴻海及大立光都有超過 3% 的跌幅，大立光失守 10 日線，收 3295 元，聯發科下跌逾 5%，跌破 900 元關卡，收 896 元，跌破月線，面板、傳產及金融類股也都是空軍狙擊重點，技術面來看，下方支撐看多方缺口以及月線約在 15900 點，可先觀察前低與季線位置是否有守，而今天外資賣超 944 億，若電子股不回穩，台股難以扭轉短期頹勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.1。VIX 指數上漲 2.93 至 26.26。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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