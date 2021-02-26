美律兩大動能 上半年營運不淡可望優於去年

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今 (26) 日舉行線上法說，展望上半年，總裁黃朝豊表示，雖然進入消費性電子淡季，耳機出貨開始下滑，但電競耳機需求維持高檔，加上新客戶通訊耳機下季放量出貨，今年上半年將優於去年同期，不過成長幅度需視晶片供應狀況而定。

美律去年第 4 季耳機營收比重 61%、揚聲器 35%、其他 4%。黃朝豊指出，本季產品組合與上季相當，手機揚聲器進入淡季，加上去年拿下較高的市占、基期高，業績將較上季、去年同期下滑；頭戴式耳機因遇上農曆春節，業績同樣較上季減少，不過比去年同期倍數成長，估本季營收仍有望年增 5%。

黃朝豊指出，雖然上半年進入產業淡季，各產品線出貨下滑，不過今年接獲通訊用耳機客戶新訂單，新品預計第 2 季推出，將添營運新動能，看好上半年營收將可優於去年。

TWS (真無線藍芽耳機) 方面，黃朝豊表示，今年將新增 1 家新客戶、共 4 家 TWS 客戶，其中 2 家會推出新案子，此外，目前市場以有特色的消噪式 TWS 銷量較佳，市場需求優於預期，正積極擴充產能；電競耳機部分則因缺料問題，僅上半年能見度佳，下半年需視晶片交貨，才能較明朗。

黃朝豊指出，產品缺料問題仍相對嚴重，包括晶片、MCU、電源保護 IC 等交期持續延長，其中晶片交期已拉到 52 周、1 年，是今年業績的最大挑戰。

產能方面，美律越南廠去年 8 月開始生產出貨，除揚聲器產線，其他耳機產品線陸續從中國廠轉移至越南廠，規劃 3 年內占集團營收比重達 25%，黃朝豊表示，中國員工成本不斷攀升，越南人工費用僅中國一半，長期來看，越南將比中國更具優勢。

美律去年第 4 季稅後純益 5.78 億元，季增 46.7%、年增 24.03，每股純益 2.79 元；去年稅後純益 13.22 億元，年減 48.14%，每股純益 6.39 元，近五年低點。