華新去年純益年增逾1倍 每股賺2.04元 擬配息0.9元

華新 (1605-TW) 今 (26) 日舉行線上法說並公布財報，去年第 4 季稅後純益 18.71 億元，季增 2.35%、年增 99.25%，每股純益 0.58 元，創歷年同期新高；去年純益 66.91 億元，年增 112.44%，每股純益 2.04 元。董事會通過去年盈餘分配案，擬配發 0.9 元現金股利，以今日收盤價 18.6 元估算，殖利率 4.84%。

華新去年第 4 季營收 310.11 億元，季增 9.89%、年增 1.05%；毛利率 10.7%，季增 0.31 個百分點、年減 0.97 個百分點；營利率 5.89%，季減 0.26 個百分點、年減 0.4 個百分點；稅後純益 18.71 億元，季增 2.35%、年增 99.25%，每股純益 0.58 元。

華新去年營收 1125.47 億元，年減 16.51%；毛利率 11.08%，年增 4.11 個百分點；營利率 6.56%，年增 3.55 個百分點；稅後純益 66.91 億元，年增 112.44%，每股純益 2.04 元。

華新斥 5 億美元於印尼青山建置鎳生鐵廠，共 4 條產線，年產能上看 3 萬噸，幕僚長潘思如表示，目前已有兩條產線正在試車，加上目前原物料價格佳，目標 4 條產線今年上半年都進入試車階段，未來會依市場需求，以自用、外銷狀況調配產能比例。

近期原物料價格走揚，潘思如指出，原物料價格走勢會影響營收，但由於公司是將原物料加工，對獲利挹注較不明顯，因此原物料價格上漲，可帶動營收表現，但因本季工作天數減少，獲利估將與上季相當。