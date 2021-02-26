晶豪科去年純益年增1.16倍 每股賺3.85元 擬配息2元

記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 今 (26) 日公告去年財報，全年稅後純益 10.76 億元，年增 1.16 倍，每股純益 3.85 元；董事會並通過擬配息 2 元，優於前兩年水準。

晶豪科去年第四季營收 43.95 億元，季增 9.9%，年增 42.8%，毛利率 13.75%，季減 2.04 個百分點，年減 7.45 個百分點，營益率 4.97%，季減 1.61 個百分點，年減 5.53 個百分點；稅後純益 2.47 億元，季增 3.78%，年增 17.6%，每股純益 0.89 元。

晶豪科去年營收 152.67 億元，年增 27.4%，毛利率 17.35%，年增 2.31 個百分點，營益率 7.56%，年增 2.76 個百分點；稅後純益 10.76 億元，年增 1.16 倍，每股純益 3.85 元。

晶豪科董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2 元，優於前兩年，配息率 51.9%，以今日收盤價 91.4 元計算，現金殖利率約 2.2%。

利基型 DRAM 現貨價從去年第四季下旬開始止跌回升，晶豪科合約價也從今年第一季起調漲，看好若產能持續吃緊，上半年價格可望逐季走揚。

除利基型 DRAM 外，晶豪科也受惠 NOR Flash、SLC NAND Flash 市況轉佳，由於需求轉強、市場供給減少，價格已明顯止跌，後續漲價空間可期。

在漲價效益顯現下，晶豪科今年 1 月營收達 16.32 億元，月增 18%，年增 67.6%，改寫單月新高；今日並公告 1 月自結數，稅後純益 1.39 億元，年增 1.57 倍，每股純益 0.48 元。