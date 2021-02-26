奇力新全產品線接單旺 訂單看到Q2底 上半年營收將成長

電感大廠奇力新 (2456-TW) 今 (26) 日召開法說會，目前電感稼動率滿載，訂單能見度長達 4 個月，可看至第二季底，而 1 月底併入的帛漢需求同樣暢旺，訂單也滿至 3-4 個月，法人看好，奇力新上半年營收可望優於去年同期。

奇力新表示，目前大小顆的一體成形電感 (Molding Choke) 需求均暢旺，動能除了車用電子，新產品應用如 5G 手機、Wi-Fi 6 及 宅經濟需求持續發酵，均帶動電感需求增加。

此外，奇力新集團新成員帛漢網路變壓器需求同樣暢旺，受惠網通需求強勁，訂單能見度佳、稼動率同樣滿載；磁性材料在接單金額續創新高下，稼動率也在 8-9 成。

低溫供燒陶瓷 (LTCC) 方面，奇力新目前月產量 6000 萬顆，因應 4G、5G 智慧型手機拉貨需求，預估上半年月產出量可突破 1 億顆，增加到 1.5 億顆。

法人則預估，奇力新 2 月因有過年，以及處分旺詮影響，營收估月減 3 成，不過在各產品線上半年需求暢旺下，上半年營收仍可望較去年同期成長。

從產品應用營收占比來看，奇力新車用和工控營收 28%、運算 25%、網通 22%、行動裝置 13%、消費電子 12%。

而奇力新為提升廠區生產效率並降低生產成本，整併中國廠區，將電感產線集中化，有助提高管理效率，預計相關作業今年啟動，預估明年第二季前完成。