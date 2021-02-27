〈貴金屬盤後〉債券殖利率狂飆 黃金創4年來最大單月跌幅

週五 (26 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日下跌，本月創 4 年來最大月度跌幅，係因債券殖利率飆升，削弱了投資人對不孳息的黃金之需求，使黃金價格觸及至去年 6 月以來最低收盤價。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「債券殖利率上升一直是黃金最大障礙，因為那樣會增加持有不孳息的資產之機會成本。」

「近期的再通膨交易也破壞了黃金，投資者選擇更多種資產，在經濟好轉時期可能表現更好的資產，例如銅礦和原油。」

4 月交割的黃金期貨價格大跌 46.60 美元或近 2.6%，收每盎司 1728.80 美元，觸及去年 6 月以來最低收盤價。

交易最熱絡的黃金期貨價格本週下跌約 2.7%，本月則下跌 6.6%，為 2016 年 11 月以降最大單月跌幅。

Noble Gold 創始人兼執行長 Collin Plume 表示，「在美元上升或實際利率上升之際，黃金一直表現遜色。」

週四 10 年期公債殖利率盤中接近 1.54%，較上週五的 1.34% 上升許多。週五美元也紮實上漲，ICE 美元指數上升 0.8%，使金價更承壓。

「黃金看起來相當黯淡，但如果債券殖利率停止上升，黃金就會有機會回升。現在很大程度上取決於經濟數據，並且如果接下來公布的宏觀數據沒有呈現出非常強勁的經濟反彈，一如股市價格已經反映的那樣，那麼債券殖利率可能就會回落並支撐黃金上漲。」Razaqzada 說。

疫苗接種工作開展，市場期待下半年經濟自新冠疫情反彈回升，這些成了經濟前景改善以及債券拋售的關鍵動力。債券價格與殖利率呈反向走勢，債券遭拋售則價格下跌、殖利率上升。

美國週五公布的數據顯示，衡量芝加哥地區商業狀況的《芝加哥商業晴雨表》自前月強勁的 63.8 放緩至 2 月的 59.5。然而，根據密西根大學調查，2 月份消費者信心指數終值自前月的 76.2 上升至 76.8。

5 月白銀期貨價格大跌 1.24 美元或近 4.5%，收每盎司 26.44 美元，本週下跌 3%，本月下跌 1.8%。

Noble Gold 公司的 Plume 認為，加密貨幣的短期漲勢誘人，帶走了黃金和白銀許多投資者。「黃金似乎已經恢復了與股市相反的舊時角色，我們不該意外，因為一直以來黃金就是一種保險。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格下跌近 3.8%，收每盎司 1185.30 美元，本月上升 9.8%。

6 月交割的鈀金期貨價格大跌 4.2%，收每磅 2313.50 美元，本月上升 4.8%。

5 月交割的銅期貨價格下跌 4%，收每磅 4.0925 美元。

期銅自 2011 年以來最高價位回落，但本月漲幅已超過 15%，為 2016 年 11 月以來最大單月漲幅。

Sevens Report Research 的分析師上週五曾說，「隨著宏觀經濟前景變得越來越樂觀，近來銅價一直狂歡，因為市場開始聚焦未來幾個月經濟開始返回正常。然而，銅價確實過度上漲了，加上週四債券殖利率驅動的震盪提供了市場獲利了結的好藉口。」

「雖然銅價的上升趨勢還沒有結束，但市場依舊超買，所以若下探 4 美元或甚至 3 美元區位回落盤整，並不令人意外。」