美元保單不同年齡層 投資眉角大不同

新台幣持續強升，許多人都知道可透過買美元保單賺取利差及匯差，但是不同年齡層投保美元保單也有不同眉角，磊山保險經紀人表示，年紀大者可選傳成型美元保單，年紀輕者可選分紅保單。

磊山保經業務總監王鈺婷表示，多數民眾購買保單，仍會以利率為重點，若考慮儲蓄工具，就會選擇購買利變型商品、分紅保單等儲蓄型商品；客戶群主要分為小資族群、高資產族群，小資族買美元可參考利率較高的保單，高資產族群則透過「傳承功能較高」的長期保單。

王鈺婷進一步表示，民眾在挑選保單時，可按照自身年齡，以決定保單年期的長短，其中美元保單也有壽險槓桿，例如存 100 萬元，換到的槓桿有 20 倍，就有 2000 萬元的壽險保障。

王鈺婷說，現階段是購買美元商品的最好時間點，趁現在美元疲軟，買美元等於用較少的台幣，換到較多的美元，例如用 28 元台幣買 1 美元較以往便宜；換句話說，民眾現在購買美元保單，不但賺到了匯差，未來若要運用這筆錢，也賺到了利息。

王鈺婷表示，不同年齡層，也有不同的保單搭配。年紀較大的民眾，可選擇免體檢額度較高的美元保單，作資產傳承的規劃；而像是 20 幾歲的年輕族群，想要購買美元保單，則可選擇目前市面上討論熱度較高的分紅保單。

王鈺婷進一步表示，分紅保單的挑選，包括保單紅利配發比率、「中分紅」水準高低、保險公司分紅紀錄等條件，而分配比率越高，對保戶就越有利。

王鈺婷指出，分紅保單可同時作保障和理財，也有較穩定的紅利收入，屬於前期給予保障、後期給予退休資金的分紅型保險商品，可依此概念，找尋適合自己的理財保單。