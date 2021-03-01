百容導線架、繼電器等產能Q2陸續補上

近期車用零組件需求夯，尤其半導體相關應用需求強勁，百容 (2483-TW) 第二季起的產能移動、擴充產能將陸續完成，有助紓解目前供給吃緊的現況，同時，國際銅價的大幅度飆漲，百容也擬向客戶端反映。

百容導線架等半導體應用產品占營收達 43%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主力，江蘇蘇州相城廠也成重要生產據點，整體營運上升趨勢明確。

百容中國安徽滁州設立的新廠，預計今年 4 月底投產，主要是百容將把華南深圳的零組件生產線遷往安徽滁州廠，投資金額人民幣 6000 萬元，百容主管指出，未來在大陸生產線的分工將是把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由安徽滁州廠生產，而半導體導線架等，則全數在蘇州相城廠生產，原有的深圳公司則轉型成為買賣、服務的據點營運。

百容主管指出，遷廠進行順利，但由於從華南遷廠過程形成的產能缺口，造成繼電器、端子台等產品供給吃緊，而半導體應用部分，由於車用半導體目前市場需求高度擴張，蘇州相城廠產能利用率極高，已在春節假期期間加班因應；同時，國際銅價的大幅度飆漲，百容也擬向客戶端在報價上提出反映。

台灣生產線部分，百容也積極擴充台中工業區新廠的生產規模，新投資並取得工業區立體化容積獎勵，預計今年第四季完工、投產；百容預計投資金額 21.78 億元，台中工業區新廠完工之後，等於兩岸在台中、江蘇相城及安徽滁州的三大生產支柱完全齊備，有助因應客戶端今年提出的高度需求。