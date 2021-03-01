【袁志峰專欄】美債息回落，港股可企穩

今天推介 - 小米 (1810), 上日收市 $25.3

1) 股市前景

由於大宗商品價格上升以及美國政府即將推出 1.9 萬億美元的紓困方案，投資者開始擔憂通賬重臨，推動美國債息上升，環球股市急挫，科技股跌幅較大。另外，周五美國財長表示美國將積極参與經合組織有關數字經濟税改革的談判也利空科技股。

自 2 月 16 日盤中歷史高位起計，標指及納指分別回落 3.5% 及 6.9%。自 2 月 18 日盤中高位起計，上証指數及深圳創業板指數分別回落 6.0% 及 16.2%，恒指及恒生科技指數分別回落 7.1% 及 18.6%，期間跟香港經濟高度相關的本地銀行、地產及公用股上升，顯示板塊輪動持續。過去 3 個交易日，港股通南向資金累計淨賣出 259 億元，反映內地投資者對港股轉趨謹慎，預期前期北水過度炒作的個股仍有下行壓力，尤其是被踢出恒生科技指數的成份股。

上周五美國 10 年期債息由 1.6% 回落至 1.4%，納指收漲，預料港股短期企穩，後市視乎美國債息走勢及國內股市表現，恒指下一個技術支持位於 28000 點，即較 2 月 18 日盤中高位 31183 點回調 10%，應可吸引中長線投資者進場。

今天推介是小米 (1810) — 小米是 2 月份跌幅最大的恒指成份股，從 1 月 5 日盤中最高價 35.9 元累跌 29.5%，9 天相對強弱指數跌至 29，呈技術性超賣，若港股企穩應有技術反彈。建議買入，目標價 28.0 元，止損價 24.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 662 點，早段反彈，跌幅曾收窄至 495 點，隨後輾轉回落，以全日低位收市，收報 28980 點，跌 1093 點或 3.6%，成交額按日增 25% 至 3202 億元，2 月日均成交額 2330 億元。港股通南向資金淨賣出 76 億元，包括淨賣出 27 億元港交所 (388) 及 12 億元美團 (3690) 股份。2 月淨買入 749 億元，日均 58 億元。1 月份淨買入 3106 億元，日均 155 億元。全周計，恒指跌 5.4%。全月計，恒指升 2.5%。

藍籌股 2 升 49 跌 1 持平。華潤置地 (1109) 及中華煤氣 (3) 升少於 1%，是升幅最大藍籌。本地銀行、地産及公用股跌幅較少，匯豐控股 (5)、中銀香港 (2388)、中電控股 (2) 及新鴻基地產 (16) 跌少於 1%。美團 (3690)、藥明生物 (2269) 及中海油 (883) 分別跌逾 8%、7% 及 6%，是跌幅最大藍籌。百威亞太 (1876)、小米 (1810)、安踏體育 (2020)、港交所 (388)、吉利汽車 (175)、舜宇光學 (2382)、長和 (1) 及中石化 (386) 跌逾 5%。全月計，小米 (1810)、吉利汽車 (175) 及藥明生物 (2269) 跌 11%-13%，是表現最差藍籌，中生制藥 (1177)、銀河娛樂 (27) 及中海油 (883) 升 19%-21%，是表現最佳藍籌。

恒生科技指數跌 5.7%，成份股全線下跌。大型科技股跌幅居前，美團 (3690)、網易 (9999) 及快手科技 (1024) 跌逾 8%。微盟 (2013)、眾安在線 (6060) 及心動公司 (2400) 跌 10%-11%，是跌幅最大成份股。ASM 太平洋 (522)、貓眼娛樂 (1896)、金山軟件 (3888) 及華虹半導體 (1347) 跌 7%-9%。明源雲 (909) 及閱交集團 (772) 跌逾 6%。手機零件股瑞聲科技 (2018) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 2%，是表現最好成份股。全周及全月計，恒生科技指數分別跌 15.2% 及 4.3%。

板塊方面，中資金融股表現與大市同步。內房及物管股表現分化。大型科技股、晶片、軟件、生物醫藥、體育用品、濠賭、有色金屬、石油及航空股跑輸大市。李寧 (2331) 跌逾 7%。永利澳門 (1128) 及澳博控股 (880) 跌逾 6%。紫金磺業 (2899) 及江西銅業 (358) 分別跌逾 11% 及 7%。中國國航 (753) 跌逾 8%。

周五上証指數低開 2.0%，早段反彈令跌幅曾收窄至 1.0%，隨後徧軟，收報 3509.07 點，跌 2.1%。深証成指跌 2.2%，科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交約 9100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 200 億元。滬深股通北向資金淨賣出 56 億元，2 月淨買入 412 億元，1 月份淨買入 400 億元。全周計，上証指數跌 5.1%，深証指數跌 8.3%。全月計，上証指數升 0.7%，深証指數跌 2.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 2 月官方製造業 PMI 為 50.6 (前值 51.3)，官方非製造業 PMI 為 51.4 (前值 52.4)，綜合 PMI 產出指數為 51.6 (前值 52.8)。 Wind 數據顯示，機構對 2 月官方製造業 PMI 預期均值為 50.7，對官方非製造業 PMI 預期為 52。(Wind)

美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.3%，按年上升 1.5%。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.3%，預期為上升 0.2%；按年上升 1.5%。(信報)

恒指公司周五公布季檢結果，連續兩個季檢增加藍籌股數量，今次再添 3 隻，藍籌股總數增至 55 隻。阿里健康 (241)、龍湖 (960) 及海底撈 (6862) 成為恒指新貴。恒生科技指數新納入海爾智家 (6690) 及萬國數據 (9698)，剔除丘鈦科技 (1478)、貓眼娛樂 (1896)、心動 (2400) 及易鑫 (2858)，成份股數目由 32 隻變為 30 隻。上述變動將於 3 月 15 日生效。(信報)

4) 個股訊息

深圳國際 (152) 公布與鯤鵬資本計劃以每股 6.92 元人民幣收購蘇寧易購 (002024.SZ) 合共 21.41 億股，佔蘇寧易購總股本 23%，即相當於折合約 148.18 億元人民幣。交易完成後，鯤鵬資本在蘇寧易購持股 15%，深國持股 8%。(信報)

中信証券 (6030) 宣布擬 A、H 股同步供股，供股基準均為每 10 股獲配發 1.5 股，料集資最多 280 億元人民幣。集團稱，已於 26 日召開的董事會上批准供股方案，決議在 1 年內有效，惟仍須待股東會、中證監等批准後方可實施。(信報)

碧桂園服務 (6098) 發盈喜，預期截至去年底止年度盈利按年增長逾五成，主要是集團物業管理在管面積增加，及社區增值服務與城市服務業務收入綜合上升；2019 年同期盈利 16.71 億元人民幣。(信報)

國美零售 (493) 發盈警，預料截至去年底止，全年虧損 65 億元至 72 億元人民幣；2019 年度虧損 25.9 億元人民幣。全年虧損擴大，主要因為去年新型冠狀病毒的爆發，對中國許多行業造成干擾，該集團的業務也受到影響。(信報)

中海油 (883) 公布，紐約交易所上月 26 日在網站登載消息，指公司已不再適合上市，監管部門決定對其美國存託股份（ADR）啟動下市程序。紐約證交所將於本月 9 日美股收市後暫停中海油 ADR 買賣。(蘋果日報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK