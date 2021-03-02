股市逼近賣出門檻+殖利率隱憂未減 美銀示警股市將遭拋售

周一 (1 日) 市場對美國國債殖利率上升的隱憂趨緩，科技股也重回市場懷抱，股市大幅反彈，不過美國銀行策略師認為，目前股市的繁榮已接近危險水位，很可能面臨拋售風險。

受到經濟重啟與疫苗利多消息激勵，科技股與疫情受災股全面上漲，周一費城半導體指數大漲 3.31%，那斯達克綜合指數上漲 3%，標普 500 指數上漲 2.37%，道瓊工業指數也有 1.95% 漲幅。

不過，美銀 (BofA) 策略師 Savita Subramanian 表示，市場壓倒性看多情緒，可能會抵消目前的漲勢。2 月至今美銀賣方指標 (sell-side indicator) 已由 58.4% 上升至 59.2%，逼近十年高點，且距離釋放「賣出訊號」僅差 1.1 點。

美銀賣出指標 (圖: 美銀)

Subramanian 表示，上次出現賣出訊號是 2007 年 6 月，且跨越賣出門檻的年份裡，股票平均報酬率為 -13%。美銀賣方指標旨在追蹤華爾街賣方分析師平均看多股票的配置比例。

Subramanian 說道，該指標目前處於中性區域，但市場樂觀情緒，未來 12 個月股市報酬可能趨於疲軟。由該指標換算明年預估股市報酬率恐下滑至 7%，不到 2008 年金融海嘯以來股市報酬率的一半。

美銀表示，美債殖利率上升和股市估值高昂，也暗示股票即將下跌。儘管周一 10 年期美債殖利率自上周 1.614% 高點下降，假如殖利率回升並攀抵 1.75%， 將會是資金由股轉債的轉捩點。美銀表示，股市的高本益比意味著明年投報率可能低於以往 5% 的平均水準。

Subramanian 表示，打算繼續投資股市的投資人應聚焦於經濟復甦類股，周期性股票、價值股和小型股的表現更可能優於大盤，相對應避免成長股。