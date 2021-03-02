疫情還沒完！WHO警告全球確診者七日來首增 美國下滑趨勢減緩

新冠肺炎疫情未止，世界衛生組織 (WHO) 周一 (1 日) 表示，全球確診人數七日來首次回升，美國新增確診病例上周僅減少 3%，先前大幅下滑的曲線趨於平坦，官員擔心抗疫進展正在減速。

世衛祕書長譚德塞說，病例增加「令人失望但不感到意外」，呼籲各國不要輕易鬆懈，減輕防疫力道。

迦納和象牙海岸周一成為率先施打 COVAX 供應疫苗的非洲國家，譚德塞呼籲各國不要單靠疫苗就放棄其他防疫對策，基本的公共衛生措施仍是對抗病毒的根本。

世衛流行病學家范克霍夫 (Maria Van Kerkhove) 也發出嚴正警告，表示如果大家掉以輕心，疫情可能再次增溫。

路透分析美國各州郡的資料後發現，美國新增病例在截至 28 日為止的一周減少 5% 至 6.8 萬例，和 2 月第一周和第三周的減少 25% 和 23% 相比，下滑曲線明顯趨於平坦，令專家憂心。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 主任 Roche Walensky 說：「我仍對疫情未來走向可能的改變相當擔心，CDC 最新資料依然顯示，近期病例下滑幅度明顯縮小，」一些地方政府取消戴口罩和保持社交距離的限制，特別令人緊張。

過去七天以來，50 州當中有 29 個州過去七日的新增病例攀升，前一周只有七個州攀升。紐約上周的確診病例人數超越任何一州，接著是紐澤西州和南卡羅來納州。

到周日為止，美國人口有 15% 施打至少一劑疫苗，7.5% 已接種兩劑，上周平均每天發放 160 萬劑。