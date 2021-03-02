盤前財經大事搶先讀2021年03月02日

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台灣無薪假統計

澳洲央行利率決策

法說會：台達電、強茂、富致

「美對中關稅不會立刻改變」美參院委員會週三表決戴琪提名

週一 (1 日) 外媒引述消息人士透露，參議院財政委員會週三將對拜登政府三名關鍵提名人進行投票，包括美國貿易代表戴琪 ( Katherine Tai)、美國衛生與公眾服務部部長貝切拉 (Xavier Becerra)，以及財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo)。閱讀全文...

美國眾議院通過 1.9 兆紓困案 油價反彈逾 1 美元

拜登政府的 1.9 兆美元新財政刺激已在美國眾議院獲得通過，並且新冠肺炎疫苗進展持續，帶動市場樂觀情緒，並提振了原油市場需求上升的預期。國際油價在週一 (1 日) 反彈超過 1 美元。閱讀全文...

〈大同電動車〉布局邁大步 與國瑞汽車雙方高層近期將密會

大同 (2371-TW) 新經營團隊進駐後，持續加快腳步布局車用市場，傳出 3 月 10 日大同將與日本豐田汽車 (Toyota) 台灣製造廠國瑞汽車高層密會，國瑞由執行副總岡田史彥帶隊參觀大同廠房，大同則由執行副總戴豐樹接待，由於國瑞是 Toyota 海外與和泰車 (2207-TW) 的重要生產據點，雙方會面引發不少想像，大同可望藉由馬達與相關控制器技術，與豐田供應鏈攜手搶進電動車市場。閱讀全文...

東鋼鋼筋、鋼構訂單滿至年底 產品組合轉佳有助獲利

東鋼 (2006-TW) 在國內基礎設施、台商回流帶來廠辦等基礎建設需求，鋼筋與鋼構訂單已達年底，型鋼動能持續，法人看好，三大產品線全年成長下，年營收估增逾 1 成，且在擇優出貨下，毛利率可望持穩高檔，帶動全年獲利同步攀升。閱讀全文...

亞通菲律賓佈局再傳捷報 可望取得逾 50 億元電廠標案大單

亞通利大 (6179-TW) 海外市場業務再傳捷報，在菲律賓電廠海水冷卻工程已取得逾 7 成市佔率後，近期又新增 2 座燃煤電廠、1 座燃氣電廠 EPC 工程訂單議約中，標案金額超過新台幣 50 億元。閱讀全文...

宏捷科攻手機 PA、WiFi 商機 漲價效應 Q2 發酵

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 因應成本、匯率影響，首季已通知下游客戶將調整代工費用，據了解，漲幅約 1 成，但漲價效應不溯及既有訂單，預估 4-5 月漲價效應才會逐步浮現，至於產能方面，受機台交貨遞延，估第 2 季才會達到 1.5 萬片目標，宏捷科也將持續擴產，全年 2 萬片目標不變。閱讀全文...