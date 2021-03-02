【Wen姐筆記】台股報復性反攻？守萬6還不夠 先看進1搶2

美債殖利率回落，加上美國通過 1.9 兆美元刺激方案，蘋果全美門市復業，激勵美股強進上漲，台股在外資創下單日狂賣 944 億元後，也可望演出報復性反攻? 台股上周五收盤，剛好在月線關鍵位置，多方如欲反攻，光是收復 16000 點城池還不夠，最好能進 1 搶 2，收復 16100 點，進而搶下 16200 點城池，才有機會演出大逆轉! 關鍵點位為 16053、16123、16154 點。

多方今日第一要務就是收復 16000 點城池，16000 點兩端哨站為 15978 與 16023 點，站穩後進而挑戰 16053 與 16100 點，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，衝過多方才有機會收復上周五失土。如多方氣勢轉強，16154 能夠一舉突破，才可避免空方牽制，續往 16200 點挺進，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，收復才能延續金牛年紅盤氣勢。短多要完成整軍，繼續發動攻勢，下一站目標為 16251 與 16300 點，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，也攸關多方能否再度挑戰 16600 點歷史新高!

但如 15978 點未能守住，需留意正式進入空方疆域，對多方極為不利，15958 離開 16000 點射門區範圍，15938 與 15900 點棄守，需提防賣壓加重，15900 點城池兩端哨站為 15888 與 15911 點，如未能守穩則往 15855 與 15800 點回測，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點，再失守需提防台股進入中線波段大級數修正。

以籌碼面來看，台股本波明顯上演土洋大戰! 內資從國家隊、投信到融資，都持續承接外資大舉拋出的籌碼。台股反攻的關鍵，除了內資不能自亂陣腳，還有最好能讓外資儘速回頭認錯!

而今天的重頭戲，仍將是電子權值股，從半導體到蘋果概念股、電動車概念股，都有機會反攻，但在選股上，需留意個股是多方疆域的攻勢再起，或已落入空方疆域，只是上演反彈行情! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)