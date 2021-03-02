台泥啟動徵才計畫 鎖定循環經濟、國際化人才

台泥 (1101-TW) 今 (2) 日宣布，啟動 2021 年徵才計畫，包括儲備幹部 (MA) 及各領域職缺，台泥董事長張安平指出，疫情改變了市場的格局，但無法改變這幾年來台泥所訂下的目標，布局循環經濟、邁向國際化的腳步不停歇。

台泥表示，集團及關係企業跨足「碳捕獲技術」、「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」、「AI 智能製造」等領域，並已進軍歐亞，以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心，放眼歐洲、非洲以及中東市場。

配合集團布局、加速培養人才，台泥今年徵才需求包括儲備幹部 (MA) 及各領域職缺，其中儲備幹部職缺不限應屆畢業生，也向 3-5 年工作經驗的職場新秀招手。

去年疫情下，台泥也推出「視訊面談 online」，並針對儲備幹部 (MA) 成立「自選日期、保證面試」網路預約專區，今年 3 月起徵才季將再度推出 120 個保證面試名額，子公司能元科技也釋出 64 個保證面試名額。

台泥儲備幹部計畫也在去年首度加入美國麻省理工學院 (MIT) 產業聯絡計劃，透過線上課程進行 MIT 培訓，掌握先進智能趨勢及運用，為台灣唯一將 MIT 課程投注於 MA 儲備幹部計畫的企業。