〈能源盤後〉市場料定OPEC+將增產 WTI原油一週來首次跌破60美元

週二 (2 日) 交易，WTI 原油期貨價格一週多以來首次跌破 60 美元，因交易者料定 OPEC + 本週稍晚將決議自 4 月起增產。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「由於市場正在衡量即將到來的供應量之潛在衝擊，原油價格受到日益嚴格的審視。」

「排在最上頭的就是 OPEC+，OPEC + 未來幾個月可能會持續縮小減產規模。」他提到，這包括沙烏地阿拉伯本月底會結束自願減產 100 萬桶 / 日的行動。

「與此同時，美國產量持續快速回升，自 2 月份極寒氣溫造成的中斷恢復過來，但長期生產仍需要時間來對上升的價格做回應。」Fraser 說。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 89 美分或 1.5%，收每桶 59.75 美元，觸及 2 月 19 日以來最低點，但盤中高點達 61.21 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 99 美分或近 1.6%，收每桶 62.70 美元，為 2 月 12 日以來最低收盤價，但盤中高點達 64.13 美元。

S&P Global Platts 報導，在 OPEC + 週二舉行的技術會議上，OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 表示，生產商必須強調，「謹慎的樂觀主義」，「疫情仍對經濟帶來下行風險，但全球經濟發展令人備受鼓勵，且亞洲需求有活力是正面因素。」

OPEC + 將在週三舉行委員會議，提出產量水準提議，接著週四再召開主要決策會議。

標普全球普氏分析預測，OPEC+ 4 月份合併產量承諾將增加 150 萬桶 / 日，其中沙烏地阿拉伯撤回獨力減產 100 萬桶 / 日的承諾，正式配額增加 50 萬桶 / 日。

標普全球普氏首席地緣政治顧問 Paul Sheldon 表示，即使如此，隨著需求在未來幾個月進一步增加，還會需要更多供應量。

路透社調查估計，OPEC 2 月份生產 2489 萬桶 / 日，較 1 月分減少 87 萬桶 / 日，為去年 6 月來首次月產量下降。OPEC+ 2 月時決定維持產量穩定，當時沙烏地阿拉伯承諾 2 月和 3 月獨力減產 100 萬桶 / 日。調查顯示，沙烏地阿拉伯 2 月減產 85 萬桶 / 日。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，如果 OPEC + 其他成員有意增產 50 萬桶 / 日，沙烏地阿拉伯可能會撤回其自願減產行動，那麼光就 4 月產量就會較路透社調查的 2 月產量增加 130 萬桶 / 日。

「更甚者，俄國和其他非 OPEC 國家的產量可能增加。由於西方國家的需求仍非常脆弱，我們預期短期內價格會下跌。」Weinberg 說。

EIA 明日將發布上週庫存報告。標普全球普氏調查顯示，分析師預期上週 (2/26 止)，國內原油供應量將增加 130 萬桶、汽油供應量減少 290 萬桶、蒸餾油庫存減少 390 萬桶。

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