【台新投信】台新投信獎不完！四基金奪第五屆指標基金獎

台新投信秉持追求長期穩定績效的理念，基金優異的表現深獲各大專業機構青睞，為基金獎常勝軍，在 2020 年第五屆指標台灣年度基金獎持續大放異彩，旗下四基金：台新北美收益資產證券化基金（本基金配息來源可能為本金）、台新中証消費服務領先指數基金、台新 MSCI 中國基金及台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 基金獲得同類型最佳基金大獎，囊括 REITs、陸股、陸股 ETF、全球股票 ETF 等基金類型，彰顯台新投信多元化產品的堅強競爭實力。

台新投信總經理葉柱均表示，除了上述獲得指標台灣年度基金的基金外，台新投信旗下亦有多檔台股基金榮獲基金獎項肯定，如台新高股息平衡基金於 2014~2019 年間獲金鑽獎、理柏台灣基金獎、Smart 智富台灣基金獎三大基金獎肯定；台新 2000 高科技基金於 2006~2015 年間獲標準普爾台灣基金獎、晨星最佳基金經理獎、理柏台灣基金獎、金鑽獎等多個獎項肯定；台新中國通基金於 2014~2018 年間獲得金鑽獎及理柏台灣基金獎二大獎項肯定；台新主流基金亦於 2014 年獲理柏台灣基金獎肯定。

葉柱均指出，台新投信以成為投資人最值得信賴的理財伙伴自許，發揮研究團隊人才互補效應，為投資人創造超額報酬，因此能連年獲得基金獎高度肯定。台新投信投資研究管理團隊致力於建立完善的資產配置機制，為投資人創造最佳的資產回報，不論台股、REITs、陸股、陸股 ETF 或全球股票 ETF 等基金皆獲基金大獎肯定，顯示台新投信不論在國內或海外市場皆有紮實的操盤實力，期許台新投信未來能持續為投資人創造更優異的長期績效。

【台新投信 獨立經營管理】

台新北美收益資產證券化基金（本基金配息來源可能為本金）：

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新中証消費服務領先指數基金：

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本基金主要投資於中國大陸或香港地區之有價證券，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將以大陸合格境外機構投資者 (QFII) 所取得額度參與投資，基於 QFII 投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。台新中証消費服務領先指數基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數，該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新 MSCI 中國基金：

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本基金非完全投資在大陸地區有價證券，基金主要投資地區包含香港、美國及大陸，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。MSCI 並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券，並且 MSCI 不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。相關 MSCI 之指數免責聲明請見基金公開說明書。

台新 SG 全球 AI 機器人精選 ETF 基金：

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本基? 因採被動式管? 方式，以追蹤標的指? 報酬為目標，因此基? 之投資績效將視其追蹤之標的指? 之走勢而定。當其追蹤之指? 價格波動劇? 時，基? 之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用 (如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動；或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同，而承受相關匯率波動風險等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基? 投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基? 之投資績效產生影響。本基金投資 AI 相關產業，主要投資於美國股票，惟可能存在投資國家較為集中之風險，若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動，均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。SG 全球 AI 機器人精選指數("指數") 由 Soci?t? G?n?rale ("SG")開發並且是專有的，除非 SG 明確授予，否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG 承認，有關指數名稱的所有權和所有知識產權 (以及指數規則，例如但不限於計算方法) 均為 SG 的專有財產。SG 不保證準確性和 / 或指數的完整性或其中包含的任何數據，對於計算和 / 或傳播中的任何錯誤或遺漏和 / 或任何中斷，均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果，SG 不作任何明示或暗示的保證。SG 不做任何明示或暗示的擔保，並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下，即使發現此類損害的可能性，SG 也不對任何特殊，懲罰性，間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。