盤前財經大事搶先讀2021年03月04日

今日操盤前瞻

中國政協會議開幕

美國上週初領失業金人數

法說會：南電、是方

除權息：鈺齊 - KY

美債殖利率再度陡升 五年通膨預期站上 2008 年以來高點

美國公債周三 (3 日) 再度重挫，長天期債券殖利率跳升至本周高點，通膨預期也攀升到 10 多年新高，反映投資人持續押注疫後經濟復甦將加速。閱讀全文...

Fed 官員 Evans：QE 不會因國會推紓困案而有所調整

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周三 (3 日) 表示，他仍樂觀看待美國的經濟前景，儘管國會將通過的進一步財政刺激政策會讓經濟加速復甦，但聯準會 (Fed) 不會因此調整 QE 。閱讀全文...

群創：面板供給將一路缺到年底

面板大廠群創 (3481-TW) 睽違近三年昨 (3) 日召開實體法說會，展望今年，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好，面板景氣轉佳，但受限短期零組件緊缺，包含偏光板、驅動 IC、玻璃等，加上台灣有缺水問題，將使面板供需供不應求狀態延續至年底，今年上半年面板景氣維持樂觀，下半年也審慎樂觀。閱讀全文...

陳俊聖證實：筆電缺貨潮恐延續至年底

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 將掛牌上市，董事長陳俊聖昨 (3) 日表示，今年上半年筆電需求持續強勁，加上百業爆發各界都在搶產能，導致現在只能積極追貨，預估缺貨潮將延續至第 3、4 季都無法紓解。閱讀全文...

SEMI 再上調半導體設備產值達 670 億美元 產業迎來超級循環週期

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (3) 日舉辦媒體茶敘，產業研究總監曾瑞榆認為，隨著台積電 (2330-TW)、三星上調資本支出，加上 1 月北美半導體設備出貨金額遠超預期，因此再度上調全球原始設備製造商 (OEM) 銷售額，估今年達 670 億美元，年增 15%，明年更達 700 億美元，設備商迎來「超級循環」週期，台灣今年也將重返全球最大的設備銷售市場。閱讀全文...