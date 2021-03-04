日立造船研發出全球容量最大全固態電池 達過去7倍

根據《日本經濟新聞》3 日 (週三) 報導，日立造船 (Hitachi Zosen Corporation)(7004-JP) 已研發出全球容量最大的全固態電池。容量達 1000mAh，約為過去產品的 7 倍之多。

全固態電池具有耐高溫等特性，可用於人造衛星及產業機器等上頭，潛在應用層面相當廣泛。日立造船位在日本大阪市的工廠，已在年初展開樣品的少量生產。

日立造船 3 日 (週三) 在日本東京舉辦的展示會上表示，該公司的全固態電池在攝氏 - 40°C 到 100°C 的嚴苛環境也能運作，特殊環境所使用的產業機械或者外太空，都是可能的應用範圍。

該公司打算在 2025 年左右，要將電池容量增加數倍。為達成商用化目標，也正在尋覓合作夥伴。

與目前市場主流的鋰電池相比，全固態電池不僅安全性高，也有更佳的能源效率。日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 以及日本的電子大廠村田製作所 (6981-JP) 也都有投入研發，但還需要克服電池容量太小、生產成本過高等問題。

目前智慧型手機所使用的電池容量，大多都有數千 mAh，全固態電池要追上還有相當大一段距離。

日立造船表示，自家的全固態電池在製造過程不必使用接著劑或溶劑，並採用片狀電解質等獨家技術。另透過減少雜質來降低電阻，讓電池性能獲得提升。