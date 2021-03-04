SpaceX星艦成功著陸後 引擎起火炸成火球

SpaceX 重型運載火箭星艦序號 10 的原型艦（Starship SN-10）周三（3 日）在看似成功的試飛並降落後，卻在不久就於地面起火爆炸。

SpaceX 於美東時間下午 5 時 15 分，從位於德州博卡奇卡（Boca Chica）的濱海發射台進行第 3 次試飛，前兩次試飛最後都以墜毀告終。

這次雖看似成功，卻在完成試飛與降落不久後，火箭底部突然起火，並在瞬間爆炸將火箭彈射高空後摔落化成一團火球，目前據推測指出，爆炸起因是火苗點燃引擎燃料所造成。

在此之前 3 次的試飛降落中只有 1 次成功，寫下了新的里程碑。試飛測試中，星艦上升至一定的飛行高度後，會關閉 3 個猛禽引擎（Raptor engines），並在空中水平橫躺式（belly flop）降落，待降落至一定高度後，再次點燃引擎將火箭轉正垂直降落地面。

儘管試飛測試再次失敗，但本次測試也凸顯 SpaceX 在此類大型運輸工具得進展。去年 12 月 9 日 SpaceX 進行星艦首次高空試飛計畫，然而著陸失敗重摔地面，也化成一團火球，今年 2 月的序號 2 的星艦原型艦同樣也以失敗告終，所幸前幾次試飛失敗沒有造成人員傷亡，周三（3 日）的第 3 次試飛事故也沒有傳出人員傷亡。

SpaceX 創始人馬斯克 2023 年計畫星艦能乘載多達 12 名乘客繞月飛行、將美國太空總署的太空人送上月球、甚至最終能將人類送到火星探險。SpcaeX 仍在替星艦首次的軌道飛行做準備，可望在年底時進行。

馬斯克周二（2 日）表示，有信心能在 2023 年前達成星艦繞軌飛行計畫，並且保證絕對能平安將人送至目的地。

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