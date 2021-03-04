ARK每日追蹤：續抄底PLTE、TDOC 再減持台積電、騰訊、Google
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 3 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|KSPILI
|GOOGL
|VEEV
|BMY
|TXG
|RHHBY
|SRPT
|PSTI
|RPTX
|TSM
|ONEM
|TCEHY
|MASS
|NTDOY
|BFLY
|ICE
|CMLF
|BIDU
|CDXS
|BEBE
|ACCD
|DE
|ADPT
|FLIR
|TDOC
|ZM
|FATE
|NVDA
|BLI
|API
|U
|ZM
|BEAM
|PLTR
|EXPC
|ESLT
|AONE
週三 (3 日) ARK 系列基金繼續調整手上持股，趁本波修正繼續增持 PLTR、ZM、TDOC 等傳統上 ARK 相當看好之個股。
另外，ARK 系列基金也繼續順應科技股普跌，減持 Google、台積電 ADR、騰訊等權值股。