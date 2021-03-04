【群益投顧】半導體權值股賣壓宣洩，資金挑題材單兵點火、盤面震盪弱中透強

一、盤勢分析

受到美國十年期公債殖利率急遽攀升影響，資金持續退出高估值的科技股，那斯達克指數大跌 2.7% 摜破季線，費城半導體跌逾 3%，台積電及聯電 ADR 分下跌 2.47%、3.72%，進行中期波段修正，大盤也因此被拖累，早盤加權指數開低走低，收盤再度大跌逾 300 點，連續 4 天都是 3 百點左右的價差，台積電 (2330) 收最低跌到 601 元，力守 6 百元整數關卡，聯電 (2303) 因為傳出美方將放行成熟製程設備供貨中芯國際，還有上海公布十四五半導體規劃，宣稱將打造世界級「東方芯港」，被認為首當其衝的聯電 (2303) 股價應聲摔到季線，原先中芯禁令受惠股旺宏 (2337)、華邦電 (2344) 也跟進出現殺盤，所幸非電子族群撐盤，加權指數雖然大跌，但是盤面仍可見到個股表現，目前看來還是在萬六和月線附近上下洗盤。

二、盤勢預估

加權指數還是在進行月線保衛戰，雖然前一天大漲看似已穩住月線，但是再度挑戰上週空方缺口壓力就是欠缺臨門一腳，半導體權值股持續賣壓宣洩，因此對指數造成壓力，但是盤面仍然可見到個別族群表現，當前為選股不選市的格局，並不是真正走空，不需要太悲觀，關注盤面焦點股題材，以及留意美國科技股何時止跌。

受惠國際鐵礦、廢鋼等鋼鐵原物料行情持續墊高，中國寶鋼今年以來大漲四成，美國鋼鐵股近期上漲提前反應，疫情過後拜登政府將擴大投資公共建設，未來鋼價更易漲難跌，投資人關注通膨跡象，多頭逆勢點火傳產，原物料族群成為資金避風港，鋼鐵股海光 (2038)、官田鋼 (2017)、大成鋼 (2027)、中鴻 (2014) 等漲幅居前，塑化股華夏 (1305) 漲逾 6%。

電子零組件的資金開始流向 LED 族群，做為指標股的富采投控 (3714)，外資投信聯手連三天買超，傳將於三月起為 iPad 生產 mini-LED 面板，友達集團近期更加碼了 3 億元持股，股價底部開始出量有機會補漲。群創 (3481) 法說釋放利多，mini-LED 出貨歐美日汽車品牌客戶，積極搶攻車用面板市場，股價開低走高逆勢收紅。如果蘋果 mini-LED 進展順利，檢測設備廠惠特 (6706) 預期業績受惠程度最深，而它的母公司鼎元 (2426) 除了受惠轉投資惠特，本業光耦合產品也有漲價利多，股價持穩往前高邁進。

隨著半導體族群不安定，部分資金就向生技防疫靠攏，桃園醫院院長徐永年表示，一週前接種高端疫苗試驗，沒出現不適症狀，國產疫苗下半年開打，甚至外銷的利多題材發酵，高端疫苗 (6547)、台康生 (6589) 沒有因為分盤處置而走弱，反而近日逆勢上漲，呈現蓄勢挑戰前高的姿態，浩鼎 (4174)、南帝 (2108)、順藥 (6535) 等表現也絲毫不遜色，浩鼎甚至盤中一度觸及漲停價位。

三、強勢股

電子：

為升 (2231)、麗臺 (2465)、和勤 (1586)、精星 (8183)、博智 (8155)。

非電子：

官田鋼 (2017)、大成鋼 (2027)、中鴻 (2014)、南帝 (2108)、華夏 (1305)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據