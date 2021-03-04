車載鏡頭及影像感測器銷售旺 亞光2月營收13.86億元 年增逾8成

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (4) 日公布 2 月營收 13.86 億元，月減 11.27%，年增 80.32%，前 2 月營收 29.47 億元，年增 65.91%，其中車載鏡頭、影像感測器銷售成長幅度高。

亞光營運自去年第四季轉佳，單季稅後純益 1.6 億元，年增 1.41 倍，每股純益 0.57 元；亞光自結 2020 年全年稅後純益為 3.99 億元，年減 58.38%，為 4 年來新低，每股純益為 1.42 元。亞光 1 月較去年同月由虧轉盈，單月每股純益為 0.3 元。

亞光 2021 年以來在光學元件、車載鏡頭、影像感測器銷售持續升溫，亞光主管認為，隨著 5G、AI、LIDAR 等應用蓬勃發展，同時全球積極投入電動車及自動駕駛的開發，相關產業產值爆發性成長，預期包括光學元件、車載鏡頭、LIDAR、光通訊、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式變焦鏡頭及 AR、VR 光機模組等產品將可受惠趨勢加速成長。

此外，亞光也投入健康醫療產業，推出「帕醫生非侵入性血管檢測儀」通過台灣醫療器材許可認證；PASESA 帕醫生血管檢測儀是全球唯一能夠探測心血管硬度的便利攜帶醫療儀器，能於 90 秒內全無創自動檢測心血管硬度，在家透過持續監察心血管硬度，能夠及時發現心血管異常狀況，避免中風及心肌梗塞等相關疾病發生。