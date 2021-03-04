2021全球經濟自由度排名 台灣進步5名位居全球第6名

美國智庫傳統基金會發布《2021 經濟自由度指數》，國發會今 (4) 日表示，我國在 184 個經濟體中排名第 6 名，較去年進步 5 名，創下該指標發布 27 年以來最佳成績，顯示政府在推動經濟自由開放、提升廉能司法效能，受國際社會肯定。

國發會表示，經濟自由度指數是由 4 大面向，包含法律制度、政府規模、監管效率及市場開放，以及 12 項指標，包含財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由等進行評比。

國發會進一步指出，我國今年總體得分為 78.6，較去年進步 1.5 分，超過全球平均得分 61.6 分、亞太地區平均得分 60.2 分，12 項指標中，共有 8 項指標得分較去年進步，其中，廉能政府、司法效能、財政健全等指標中，進步幅度最大。

國發會表示，政府近年積極在經商與投資環境方面推動法規鬆綁工作，排除投資障礙，提升我國經濟自由度，並自 2017 年至今，各部會共提出 777 項法規鬆綁成果，展望未來，將持續協調各部會推動相關工作，並每年將相關機關改革措施彙整提供傳統基金會參考。