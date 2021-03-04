全訊國防訂單挹注 去年EPS 4.42元 擬配6.2元股利

全訊 (5222-TW) 今 (4) 日公布去年財報，受惠國防訂單挹注，去年稅後純益達 1.64 億元，年增 16.5%，每股純益達 4.42 元，創下歷史新高，也通過去年盈餘分配，擬配發股票股利 3.7 元、現金股利 0.5 元，同時以資本公積配發股票、現金股利各 1 元，合計將配發股票股利 4.7 元、現金股利 1.5 元，共計配發 6.2 元。

全訊去年營收達 7.06 億元、年增 23.9%，毛利率達 54.54%、年減 0.04 個百分點，營益率達 31,13%、年減 0.82 個百分點，稅後純益達 1.64 億元，年增 16.5%，每股純益達 4.42 元。

全訊表示，目前是全台唯一砷化鎵 (GaAs) 整合元件公司 (IDM)，擁有一座 4 吋砷化鎵晶圓廠，在高頻微波 (0-40GHZ) 領域上，具有從上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器模組組裝一條龍完成，近年也持續落實政府國防自主政策。

展望未來，全訊指出，將積極爭取中科院訂單，並擴大軍用品應用品項，同時深耕海外商用領域，包括 5G 毫米波小型基地台、無線區域網路、安全監控系統等，日前也決定擴增南科第三新廠，提升 PA 模組產能，預期明年首季可望完工投產。

全訊今也公告 2 月營收，因國防訂單不受工作天數與年節假期影響，單月營收仍達 8111 萬元，月增 17.29%、年增 47.43%。