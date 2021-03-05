國產疫苗年底產能上看1.2億劑 國衛院申請建疫苗二廠

國產新冠疫苗將有重大突破，有一家廠商已超前部署，年底產能可望高達 1.2 億劑，不僅自用還能外銷，國衛院也正在申請建疫苗二廠，盼加速研發、小量生產及臨床試驗的腳步，衛福部長陳時中今 (5) 日赴立法院備詢前表示，疫苗二廠的地點目前沒有問題，仍在國發會討論中。

針對外界關注的疫苗議題，陳時中昨晚接受電視台訪問指出，目前國內業者疫苗臨床試驗看起來很順利，專家也都很有信心，但未來若流感化，疫苗將成為國家重要的防疫物資，研發生產應該要操之在我、掌握在自己的手中，因此，政府將從向外採購疫苗漸漸轉移成國產。

陳時中進一步說明，國衛院正在申請建設疫苗二廠，由於院內有許多專家，未來無論因應什麼樣的疫情，都能迅速展開研發、做出少量疫苗，並加快後續臨床試驗的進度，無須再委託到外面去，待相關成效清楚後，技術轉移的腳步也能更快，目前在國發會討論中，正朝這個目標前進。

陳時中指出，蔡政府的產業發展策略從「5+2」延伸至「六大核心」，生技產業中的疫苗未來將是重要的一環。

此外，陳時中透露，國產疫苗業者相當爭氣，其中有一家廠商早已超前部署，建置多達 2000 公升的反應櫃，一次可生產約 2000 萬劑疫苗，比以往多出 10 倍，預估至今年底產能上看 1.2 億劑，明年甚至還有擴產的計畫，未來可望將疫苗外銷國外。

至於民眾何時能出國旅遊又免檢疫？陳時中說，明年春節有機會，若台灣疫苗覆蓋率達 6 成，搭配檢驗抗體濃度夠、病毒核酸檢驗陰性等條件，可望放寬邊境管制。此外，指揮中心擬比照美國，完成施打疫苗後，民眾可獲得證明卡片，登錄接種日期、疫苗廠牌等，作為入出境的重要個人防疫文件。