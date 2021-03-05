北富銀與工會續簽團體協約 福利優於6年前

為穩固和諧的勞資關係，富邦金控 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (5) 日與台北富邦銀行企業工會續簽團體協約，不但提前續約，更比 2015 年第一次簽定團體協約時提供更好的員工福利，以具體行動保障員工權益。

台北富邦銀行今日舉辦團體協約簽約典禮，由台北富邦銀行總經理程耀輝代表，與台北富邦銀行企業工會簽訂團體協約。行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、台北市勞動局局長陳信瑜、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢等貴賓也蒞臨出席見證。

台北富邦銀行行政長劉明藩表示，台北富邦銀行 2015 年與工會簽定第一次的團體協約，建立優於法令的勞動條件及員工福利，更於前次團體協約屆滿前，展開工會團體協約的協商，歷經討論後達成共識，提供多項優於法令的員工福利，包括針對受到職災的員工可額外申請定額住院關懷金 3600 元，展現對員工的關懷。

在生育及育兒福利方面，除法定 8 週產假之外，增加第 9、10 週優於法令的產假，提供員工自由選擇，其中，第 9 週為發給全薪，同時在生育補助上，第一胎補助 1 萬元，第二胎起每名胎兒補助 2 萬元，也另提供 0 至 6 歲子女每年 3000 元的育兒補助，讓員工無後顧之憂；在親屬喪假條款部分，針對父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者給予喪假 12 天，大幅優於法定 8 天規範。

富邦金控人資長劉菁宜指出，富邦金控致力打造幸福企業，旗下子公司除本次台北富邦銀行續簽團體協約之外，富邦證券、富邦期貨已於 2019 年續簽，展現富邦金控與子公司致力打造勞資和諧的職場環境的決心。