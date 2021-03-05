2月非農遠超預期 十年期美債殖利率飆破1.6%

美國 2 月非農就業人數增加 37.9 萬，遠遠優於華爾街預期的 19.7 萬後，債市再度遭到慘烈拋售，市場懷疑聯準會 (Fed) 是否像所暗示的那樣維持寬鬆貨幣政策？

台北時間週五晚間 9 時 30 許，10 年期美債殖利率應聲上漲 6.2 個基點，至 1.612%，創去年 2 月份來新高。2 年期美債殖利率上漲 0.6 個基點，至 0.151%。30 年期美債殖利率上漲 3 個基點，至 2.33%。

聯準會主席鮑爾上週表示歡迎長期美債殖利率上升後，週四卻帶來市場不滿意的言論。

鮑爾提到，過去幾週債市拋售潮引起他的注意，Fed 不會坐視不管，但並未提任何具體因應措施，目前貨幣政策立場適當。

鮑爾解釋：「我們要考慮的是廣泛的金融財務狀況，這才是真正的關鍵。需要考量有很多東西。」

高盛週四發布報告，經濟刺激措施和疫苗接種計劃推動了美國經濟反彈，鑑於經濟表現良好，該投行預測 10 年期美債殖利率將在 2021 年底達到 1.9%。

ING 策略師表示，在 3 月 17 日 FOMC 會議結束時，美債殖利率上升的風險將成為主導因素，風險資產和美元空頭部位料將受到衝擊。下週 10 年期和 30 年期美國公債標售正是可以反映美國經濟過熱風險定價的狀況。

BCA Research 策略師 Mathieu Savary 認為，Fed 不會試圖對長期債券殖利率的波動進行微觀管理。就目前而言，債市預計還會出現更多類似的情況，相較之下，美股科技股舉步維艱，而金融類股等價值板塊則在上漲。