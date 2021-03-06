好傷！特斯拉跌破600美元、四周市值蒸發2000億美元 基金也被連累

特斯拉 (TSLA-US) 周五續跌摜破 600 美元，四周以來市值蒸發 2300 億美元，基金業者受到更大連累，投資組合中特斯拉占超過 1% 的基金都都下挫。

特斯拉周五盤中重挫 13%，尾盤跌幅收斂為 3.8%，以每股 597.95 美元作收，是去年 12 月 3 日來最低。從 1 月底的空前高點算起，特斯拉如今已回跌逾 30%。

特斯拉本周累計挫跌 11%，是連續第四周周線收黑，寫下 2019 年 5 月以來最長跌勢。目前特斯拉市值約 5740 億美元，過去四周市值折損 2300 億美元；1 月底高峰時期，特斯拉市值曾達到 8370 億美元。

美債殖利率陡升打擊高成長股，加上傳統車廠競相推出電動車，都讓去年風光加入標普 500 指數的特斯拉最近陷入低迷，也讓持有該公司股票的基金受傷慘重。

在周五的那斯達克 100 指數和標普 500 指數交易中，特斯拉是跌幅最重的個股；同一天，規模超過 10 億美元、特斯拉占投資組合 1% 以上的 54 檔美國 ETF 全數下跌。

這些基金包括華爾街「女股神」伍德 (Cathie Wood) 操盤的旗艦基金「ARK 創新基金」(ARKK)、ARK Next Generation Internet ETF、Invesco Wilderhill Clean Energy ETF、 First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund。以上基金周五盤中一度挫跌至少 6%，直到大盤在午盤反彈，他們的跌幅才收斂。

單一個股對整個市場造成的漣漪效應，印證了勇於冒險的投資人集中押注少數飆股，可能因為情勢丕變而遭遇挫敗。

WallachBeth 資本公司 ETF 主管 Mohit Bajaj 說：「任何基金若重押單一個股，只要基金出現賣壓，就會拖累個股，反之亦然 — 大跌的日子特別容易如此。」

Moors & Cabot 執行董事 James Pillow 說，投資組合過度集中高成長股的風險很可觀，對整體股市信心來說也構成風險。

National Securities 首席市場策略師 Arthur Hogan 形容，特斯拉是押寶「夢想」的最佳例證，當市場劇烈震盪，隨時可能回歸現實。

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