葉倫和Fed同一陣線：殖利率上升代表經濟強勁 非關通膨 

美國財長葉倫周五 (5 日) 表示，美國長債殖利率上升反映市場預期經濟更強勁，不代表通膨疑慮升高，顯然和聯準會 (Fed) 主席鮑爾在內的官員站在同一陣線。儘管 2 月非農就業人口躍增，她表示美國尚須兩年才能實現充分就業，國會應該大膽行動，盡快通過總統拜登的刺激方案。

葉倫接受 PBS Newshour 節目訪問時說：「我不認為，市場正在預測通膨率會升破 2%，也就是 Fed 視為更長期平均通膨率的水準。」

她表示，假如通膨升溫構成問題，聯準會手中握有因應工具，況且她不認為市場正在擔心此事。

市場擔心極度寬鬆的財政和貨幣刺激會導致經濟過熱、通膨快速竄升，近來美國長天期公債殖利率急速上揚，引發金融市場動盪。Fed 主席鮑爾周四表示，通膨可能暫時上升，但還不足以促使 Fed 升息；聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 等官員周五也表示，殖利率上揚反映經濟成長預期改善。

葉倫並也再次呼籲國會推動大膽的財政刺激，盡快通過 1.9 兆美元刺激方案。她說，美國需要比 2 月非農報告更強勁的就業成長，國會不要因為數據亮麗就縮減刺激力道，就算刺激計畫立法實施，美國還要兩年、也就是到明年底前，才能恢復充分就業。

美國 2 月非農就業人口增加 37.9 萬，增幅優於市場預測的 18.2 萬，失業率下降到 6.2%。非農就業在去年 12 月出現八個月來首次下降之後，1 月增加 16.6 萬，2 月加速成長。

葉倫說：「我們現在必須大膽行動，我們也有能力大膽行動。最重要的是讓經濟回到正軌，幫助人們恢復正常生活，確保疫情不會對美國的勞動力造成永久傷害。」

葉倫認為，從 2 月失業率認定勞動力市場好轉是過度推論，因為失業率並未把停止找工作但退出勞動力市場的 400 萬人納入計算，她估計實質失業率在 10%。

美國眾議院上周表決通過刺激法案，現在正由參議院辯論，雖然民主黨在參院握有決勝一票，但考量到共和黨人不會投下任何支持票的情況，民主黨 50 票一張都不能少。