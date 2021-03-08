持續關注美債殖利率、歐洲央行會議以及美國消費者物價指數

美國公債長期殖利率持續上漲，美元堅挺

上週因美聯儲主席鮑威爾演講內容以及美國非農數據良好的影響，美國公債殖利率上漲，外匯市場中美元也呈現了堅挺走勢。美元除了對主要國家貨幣以外，對新興國家貨幣也是買入增加，今後仍需注意美國公債殖利率的走勢。



另外，股市雖然一直上漲停滯，但是在將近收盤時出現了小幅反彈。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

持續關注美國公債殖利率走勢

這週仍需注意美國公債殖利率走勢。需要關注美國今後準備實施的經濟政策以及美國消費者指數結果發佈以後的市場反應。



另外，歐洲央行總裁拉加德也將發表講話。雖然在經濟政策上不太可能有大的變動，但是，內容如果涉及到長期利率上漲以及歐元的價值水準等，歐元有可能出現過激反應。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場除了美元因美國公債殖利率上漲呈現堅挺走勢以外，加元也隨著原油價格上漲呈現了堅挺走勢。



而日圓和瑞郎依舊疲弱。



這週需要關注美元能否維持上漲趨勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，與日圓、瑞郎的疲弱對比，英鎊、加元、澳元等依舊強勢。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



上週的美國股市雖然一直上漲停滯，但是因週末發佈的美國非農數據良好，出現了小幅反彈。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指也是一直停滯，終於在收盤時出現反彈。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



亞洲、大洋洲的股指依舊低迷。但是，新加坡的股指維持了上週的上漲趨勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要商品的波動相關性來看，除了 USDCAD 之外，其他商品都是以美元為中心，相關性也是非常高。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)



從美元 / 日圓和日圓交叉盤的貨幣對之間的相關性來看，USDJPY 和日圓交叉盤中雖然有比較高的相關性，但是與 CHFJPY、ZARJPY 之間也出現了負相關性。所以，日圓交叉盤的走勢並不相同。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元直盤中的 EURUSD、GBPUSD、AUDUSD 之間的相關性很高，但是與 USDJPY 卻是負相關性。可以看出，市場是在股市上漲時拋售美元，股市下跌時買入美元。



而股指與 EURJPY、GBPJPY 又是負相關性，與 AUDJPY 的相關性也很低，也可以看出，市場是在股市上漲時拋售日圓，在股市下跌時買入日圓。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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