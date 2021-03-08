【群益金鼎證券】群益權證週報-聯詠 拉回找買點?

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW)1 月營收就創下歷史新高達到 81.22 億元，月增率及年增率呈現雙成長。聯詠與半導體製造廠合作緊密，更由於下單量龐大，因此取得的產能相較其他中小型 IC 設計廠充沛，加上新產品的佈局，聯詠螢幕下指紋辨識最快有機會在第二季進入量產。以去年來看 EPS 接近 20 元，PE(本益比) 約在 20-25 倍之間，聯詠表示今年第一季營收最高有機會達到 260 億元，毛利率及營業利益率將再提高，市場法人皆看好聯詠的未來展望，認為現在價格估值偏低，甚至已經有外資將目標價調高至 1000 元，可等待現股價格整理完起漲時，再利用認購權證順勢進場較容易獲利，也比較不用擔心時間價值的耗損。

道瓊 2 月底連續兩天重挫完開始反彈，不過反彈無力繼續往下測試低點，在通膨及美債殖利率攀升下繼續重挫，費城半導體及 NASDAQ 跌幅最大，自高點跌下來已經修正逾 10%，AAPL、NFLX 及 TSLA 都進行回檔。而台股也受美股影響，一路跌破月線，指數預期會在 15,500 點 - 16,100 點來回測試，可以參考元大台灣 50(0050-TW) 及國泰臺灣加權反 1(00664R-TW)，在大幅震盪時多空操作。

從權證市場來觀察，3 月 4 日認購權證流通在外張數來到 885 萬張，再創近期新高，雖然當天大跌 305 點，但認購的買盤依舊強勁，顯示市場權證投資人認為已經超跌紛紛進場搶鈔票; 而認售權證持倉水位仍在 150-160 萬徘徊。可以參考近期較熱門權證標的像是台積電 (2330-TW)、南電 (8046-TW) 及璟德 (3152-TW)。

延伸閱讀:

【群益金鼎證券】群益權證週報 - 鴻海 300 元的起漲點?