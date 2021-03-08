低接買盤浮現 美股絕地大反攻

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美債殖利率持續維持在高位，引起市場情緒動盪，然而參議院通過 1.9 兆美元刺激法案以及基本面數據帶來的好消息激勵股市表現，ISM 製造業數據攀升至 60.8，就業數據優於預期，美股上漲 0.8%；

2. 歐洲區二月份採購經理人指數為 48.8，優於前月的 48.1，抵銷零售銷售數據年增率衰退至 6.4% 的負面消息，歐洲股市上漲 0.9%。

新興市場

1. 中國全國兩會開幕，將對 2035 年願景目標綱要進行討論跟表決，其中修改香港選舉法的議題引起國際關注，製造業數據出現疲態，中國股市下跌 1.5%；

2. 印度基本面轉好加上擴大刺激政策，帶動大量外資流入，激勵印度股市上漲 2.7%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債收在 1.57%，持續對債券市場與高本益比類股施加壓力，儘管聯準會官員喊話長期殖利率、通膨無虞，市場依舊波動，美國政府公債指數下跌 0.4%；

2. 無風險利率升高與市場預期通膨上升等壓力，使得風險性債券也承受打擊，全球高收益債與新興市場債券分別下跌 0.6%、1.2%。

原物料、匯率

1. 美元指數上漲 1.2%，新興市場貨幣小幅下跌 0.3%；金價一度跌破 1,700 美元 / 盎司，單週下跌 1.9%；

2. 先前市場預期 OPEC+ 成員國將在此次會議增產，然而會議結果意外維持減產，刺激油價一度逼近 70 美元 / 桶，單週上漲 7.7%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/3/8（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/5）

資料來源: Bloomberg，2021/3/8（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/5）

三大市場關鍵事件及分析

1. BIS：利率與風險資產間的角力

受惠於低利率政策，全球股票與債券市場都快速回到疫情前正常水準，但近期美國長期公債殖利率快速升高，可能為兩者帶來新的考驗。

資料來源： BIS，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，平均值為 2010 至 2019，2021Q1 資料截至 2/22，2021/3/4。

2. 貨幣政策正常化？中國股市風格切換

中國銀保監會表示利率會回升與房地產有泡沫化傾向，中國貨幣政策將轉向防範未來金融風險與正常化，預料中國股市投資風格切換將持續。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 中國指數，2021/3/4。

3. 澳央干預殖利率，其他央行跟進？

澳洲央行在基本面改善的情形下，擴大購債規模至 40 億美元，以利控制殖利率飆升的狀況。以勞動市場來看，其他主要國家恢復速度更加緩慢，是否也會加入干預殖利率的行列值得後續持續關注。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/4。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/4。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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