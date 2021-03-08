港交所自估今年IPO市場不輸去年 上調印花稅暫無影響

週一 (8 日) 香港交易所上市主管陳翊庭表示，今年港股 IPO 市場有機會超越去年的規模，這主要受惠於新經濟企業積極掛牌和鮭魚返鄉的中概股紛紛湧入所致。

陳翊庭在接受媒體訪問時指稱：「才剛進入 3 月份，但是依照我所見到等待上市的情況，即便我們不比去年更忙，但也會一樣忙碌。」她認為目前香港的上市規則看起來很穩固，也看到新經濟企業對香港資本市場的濃厚興趣。

她也表示香港政府將於 8 月 1 日起上調股票印花稅稅率至 0.13%，港交所 (388-HK) 方面有留意到相關政策並未使市場交易量明顯減少。

此外，她透露港交所正在研究引進特殊目的收購公司 (SPAC，Special – Purpose Acquisition Company) 機制的可行性，以提升香港金融市場競爭力與吸引力，並指出目前市場給了很多意見，但她認為最重要的是先研究如何保障投資人權益才是首要。

(圖片: AFP)

另一方面，恆指公司之前公布將增加恆生指數成份股檔數至 100 檔，並調整產業權重，陳翊庭對恆指的調整表示歡迎。

之前她也提到，為吸引海外企業到香港二度上市，港交所將審查第二上市制度，計劃針對中概股第二上市機制中非同股不同權架構 (即一股一票，非 WVR 架構) 但非創新公司的中概股，研究取消申請人必須為創新公司的門檻及相應的市值要求，並指稱港交所即將展開市場諮詢作業。

現行規定大中華發行人要到香港第二度上市，必須為創新公司，且已於符合資格的交易所上市，有兩年良好上市合法紀錄，而市值至少要 400 億港元，或市值 100 億港元以上，且最近一個財政年度有 10 億港元的收入。

