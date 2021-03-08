郭明錤：蘋果2022年推頭盔式MR/AR產品 和碩可望受惠

天風國際分析師郭明錤今 (8) 日出具最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 將在 2022 年推出首款頭盔式 MR/AR 產品，並看好 MR/AR 將成為蘋果未來主力投資的產品之一，相關供應鏈中，顯示螢幕供應商日本 Sony、代工廠和碩 (4938-TW) 都可望受惠。

郭明錤認為，蘋果 MR/AR 產品將分為頭盔式、眼鏡式、隱形眼鏡式，其中，頭盔式產品將在 2022 年中問世，產品重量可望落在 100-200 克，採用 Sony 的 MicroLED 顯示屏、光學模組，並由和碩獨家代工，定位為可攜式產品，主要提供 VR 沉浸式體驗。

在頭盔式 MR/AR 產品後，郭明錤預期，蘋果將在 2025 年進一步推出眼鏡式，2030-2040 年則推出隱形眼鏡式產品，其中，眼鏡式產品可望與 Apple Car 整合，提供創新使用者體驗。

郭明錤表示，目前蘋果在 MR/AR 應用仍未推出獨立運作的硬體產品，但隨著科技應用發展下，未來 MR/AR 產品可望與既有消費性電子整合，逐步取代所有搭備顯示螢幕的電子產品，商機可期。

回顧蘋果產品發展，郭明錤指出，MR/AR 將是下一個定義電子產品的創新人機介面關鍵技術，因 MR/AR 將提供創新視覺體驗並重新定義人類創造、處理與接收資訊的行為，預期這也是蘋果近年持續投入 MR/AR 技術研發的原因。